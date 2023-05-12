سقط بلا روح وسط الشارع | وفاة شاب بـ سكتة قلبية بموقف الإسماعيلية

توفي شاب اثر إصابته بأزمة قلبية خلال مروره بموقف الفردوس في الإسماعيلية حيث سقط فجأة أمام المارة على الأرض مما دفع عدد من المواطنين إلى الاتصال بالإسعاف.

إخطار الشبكة الوطنية

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطار من فرع الهيئة العامة لل‘سعاف يفيد بوفاة مواطن في موقف الفردوس بالإسماعيلية إثر تعرضه لسكته قلبية .

نقل المواطن إلى المستشفى

وعلى الفور قامت سيارة إسعاف بنقل المواطن المتوفي إلى مشرحة مستشفى الحميات .

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المواطن وصل إلى المستشفى وهو جثة هامدة وتبين أن المتوفي يبلغ من العمر 35 عاما .