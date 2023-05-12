خبير : جودة البناء والتصميم والموقع والخدمات المحيطة تؤثر على سعر العقار

‏قال المهندس خالد المهدي نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن تقييم منزلك من طبيعة عمل خبير التقييم العقاري وليس المواطن العادي.

وتابع خلال لقائه في برنامج "تعمير" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن مستقبلا المواطن سيكون له القدرة خاصة مع التقدم التكنولوجي أن يكون هناك برامج يستطيع أن يدخل فيها "الداتا" أو البيانات الخاصة بالمنزل ويحصل على نتيجة التقييم وهذا سيكون في المستقبل وأيضا بدأ هذا الأمر في بعض الدول الخارجية.

عوامل التقييم العقاري

ونوه أن بالنسبة للنظرة الشاملة والتقييم الشامل للعقار هذا من اختصاص خبراء التقييم العقاري والخبير هو المنوط به تقييم العقارات، مضيفا أن المعايير التي تتحكم في تقييم سعر العقار أو المنزل هما ثلاثة طرق متعارف عليهم للتقييم الأولى طريقة التكلفة، والثانية طريقة رسملة الدخل، والثالثة طريقة البيوع المثيلة، وهناك عوامل أخرى تؤثر على سعر العقار مثل جودة البناء والتصميم وموقع العقار والخدمات المحيطة به.