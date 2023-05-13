مقتل شاب في مشاجرة بالمنوفية.. الأهالي: مات دفاعا عن شرفه

لقي شاب مصرعه من قرية كفر عسكر بمدينة تلا في محافظة المنوفية إثر مشاجرة مع اخر، حيث تلقي طعنات نافذه أودت بحياته.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع شاب في مشاجرة بقرية كفر عسكر التابعة للمركز.

بالانتقال تبين مقتل " موسي سعفان " ٣٦ سنة فني غسالات ومقيم قرية كفر عسكر اثر طعنات نافذه، وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة مع اخر حيث سدد له عدة طعنات أودت بحياته.

فيما أكد أهالي قرية المجني عليه، أنه ضحية غدر أحد الأشخاص المعروف عنهم سوء السمعة حيث حاول المتهم التعدي علي زوجة المجني عليه التي اتصلت الاستغاثة بزوجها حيث حضر مسرعا إلا أن المتهم سدد له عدة طعنات أودت بحياته.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر عسكر حيث أكدوا أن المجني عليه كان يتسم بحسن الخلق وراح ضحية غدر وكان معروف عنه السمعة الطيبة بين الجميع حيث يعمل فني غسالات ومعروف بين جميع أبناء القرية.