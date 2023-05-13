انهيار صخري قد يدمر قرية برينز السويسرية.. شاهد

في اجتماع مجلس البلدية المحلي، أمرت السلطات السكان بالإخلاء، مؤكدة أنه لن يُسمح لأحد بالبقاء بعد يوم الجمعة، وتمّت الإشارة إلى إمكانية العودة لتفقد المكان من وقت لآخر بدءًا من يوم السبت، اعتمادًا على مستوى الخطر.

ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

قام السكان الأكثر خشية على حياتهم بحزم أمتعتهم في سيارات وشاحنات قبل الموعد النهائي، الذي يلوح في الأفق يوم الجمعة لإخلاء قرية برينز في شرق سويسرا، والتي تواجه تهديدًا "عاجلاً" بالانهيار الصخري، إذ يمكن سقوط حوالي مليوني متر مكعب من الصخور على القرية من سفح جبال الألب.

وفي الوقت الذي أجرى علماء الجيولوجيا وغيرهم من الخبراء أبحاثا وقياسات، أعرب القرويون والمصطافون عن خشيتهم تساقط الصخور عوغمرها لقرية برينز التي يقطنها حوالى 100 شخص، حيث سلطت قعقعة الأرض والتشقق المتقطع لتصادم الصخور وانزلاقها المتكرر الضوء على الضرورة الملحة للسكان لمغادرة القرية بحلول الموعد النهائي الذي حددته السلطات السويسرية في السادسة مساءً من يوم الجمعة.

