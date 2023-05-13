ليلة استثنائية.. عمرو دياب يتألق في حفل الذكريات بالجامعة الأمريكية

ليلة استثنائية عاشها جمهور الفنان عمرو دياب مساء أمس الجمعة خلال الحفل الكبير الذي أحياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة .

قبل الحفل بساعات شهدت منطقة القاهرة الجديدة زحاما مروريا كبيرا وأجواء احتفالية كسرت حالة الهدوء التي تحيطها مع توافد الالاف من جمهور عمرو دياب إلى الجامعة الأمريكية .

الحفل الذي تم الإعلان عنه تحت عنوان retro أو ليلة الذكريات كان بمثابة عودة للهضبة بعد غياب لإحياء حفلاته بالجامعة الأمريكية بعد غياب دام ٩ سنوات تقريبا عن آخر حفل أحياه هناك .

حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

وكعادته صعد عمرو دياب الى المسرح وسط حماس كبير جدا من الجمهور الذي شاركه غناء " يا أنا يا لأ" التي أصبحت أغنية دخول حفلاته مؤخرا .

وقدم عمرو مجموعة من اغانية الجديدة منها لو اتساب ، قدام مرايتها ، بحبه ، انت الحظ ، وأجمل عيون ، وراجع.

وواصل امتاع جمهوره بمجموعة من أغانيه القديمة مثل تملي معاك ، وميدلي ضم كل من قمرين ، ليلي نهاري ، نور العين ، العالم الله ، كما قدم ميدلي آخر لأغاني راجعين ، وشوقنا ، وميال ، ومتخافيش .

وحرص عمرو دياب على عزف الصولو الشهير لأغنية شوقنا على الأورج وسط تفاعل كبير من الجمهور ، وذلك قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع حيث غناها مع انطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء القاهرة الجديدة.

يذكر أن عمرو دياب يستعد لاحياء حفل كبير في الكويت يوم ١٨ مايو الجاري ، واعلنت الجهة المنظمة للحفل عن بدء طرح التذاكر أمس.

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب