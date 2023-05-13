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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل المسافر مستجاب الدعاء؟.. البحوث الإسلامية يوضح

صدى البلد

هل المسافر مستجاب الدعاء ؟.. السفر من أسباب استجابة الدعاء، فقد ورد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم- يؤكد أن دعاء المسافر مستجاب، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ».

هل المسافر مستجاب الدعاء ؟

ولهذا يُستحب أن يدعو المسافر لنفسه ولغيره، فالمرض والسفر هما من الأحوال التي يُرجى فيها استجابة الدعاء وتلبية المطالب، ويستحب للمسافر الدعاء بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، حيث كان يقول:"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل" وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).

وعن عبداللَّه بن سَرْجِس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال». رواه مسلم.

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3 أشخاص لا يرد دعاؤهم

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك 3 اشخاص لا ترد دعواتهم.

وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ".

 

3 أشخاص دعاؤهم مستجاب


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك ثلاث دعوات مُستجابات لا شك فيها. 

وأضاف "جمعة"، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة المسافر)).

وأشار الى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حذرنا من دعوة المظلوم، وحثنا على اتقاء مثل هذا الدعاء، مشيرًا إلى أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، فهي تُرفع إلى الله عز وجل مباشرة لا يعيقها أي شيء ولا حتى إيمان المظلوم من عدمه.

وتابع: كذلك الصائم دعوته لا ترد وهو صائم وكذلك عند فطره .

 

3 دعوات مستجابة عند الله تعالى


وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الدُّعاءَ شرعه الله تعالى لحصول الخير ودفع الشر، مؤكدًا أنه سببٌ عظيم للفوز بالخيرات والبركات، وسببٌ لدفع المكروهات والشرورِ والكربات.

وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن الدعاء من القدَر ومن الأسبابِ النافعة الجالبة لكلِّ خير والدافعة لكل شرّ، كما قال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» [البقرة: 186].

وأكد أن الصائم دعوته لا ترد كما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرج البيهقي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر». 

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