مؤمنه بالكامل.. ننشر صور النماذج الجديدة لتسجيل الوحدات بالشهر العقاري والخطوات والرسوم

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، صور لنماذج جديدة خاصة بطلب تسجيل الوحدات السكنية والعقار سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه.

‎مؤمنه وتختص بكل حالة

وأكدت مصادر قضائية ، أن النماذج مؤمنة تأمين كامل بحيث كل نموذج يخص حالة معينة كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو اشهار إرث وغيرها.

وأشارت إلي أن المستندات المطلوبة للتسجيل تشمل :

‎١) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته (بطاقة شخصية)، (ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها)

‎٢) إرفاق بيان الرفع المساحي الرقمي شرط أن يصدر هذا البيان المساحي الرقمي بإحداثيات النظام العالمي دبليو - جي - أس/84 - المقابل لقياس رسم (1 - 2500)

‎٣) السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل

‎٤) إيصال مرافق لأثبات الحيازة لمدة 5 سنوات للعقود العرفية و15 سنة لوضع اليد، بجانب ما يفيد التصالح في مخالفات البناء.

٥ جهات لاصدار البيانات المساحية

وتابع المصدر انه للحصول على البيان المساحي فقد حددت وزارة العدل خمس جهات للحصول على هذه البيانات المساحية والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما تم تحديد 294 مركز تكنولوجي في المحافظات والاحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه.

طريقة التسجيل

وأوضحت ان مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد يكون كالتالي

‎1- يتوجه المواطن إلى مأمورية الشهر العقارى التي يعقد العقار المراد تسجيله في نطاقها

‎2- تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه

‎3- تقديم أصول المستندات المطلوبة وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

‎4- بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

‎5- دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

‎6- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة

‎7- فحص الطلب خلال 30 يوما

‎8- نظر الاعتراض من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام

‎9- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.

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