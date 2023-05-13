اتقوا الله.. لافتة داخل المنتزه تثير ضجة وتحذر من الأفعال الغير أخلاقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للافتة زعموا أنها تم التقاطها داخل حدائق المنتزه في الإسكندرية.

كتب على اللافتة: "جميع الحدائق مراقبة بالكاميرات وغرامة 500 جنيه للعلاقة الغير أخلاقية".

وكتب على اللافتة آية من القرآن الكريم: "واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله"، تحذيرًا للناس من ارتكاب المخالفات المشينة.

أثارت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا بعدما نشرها أحد المستخدمين وقال بأن إدارة المنتزه قررت معاقبة كل مخالف للضوابط العامة بغرامة مالية.

ووفقًا لصورة اللافتة المتداولة سيتم معاقبة كل مخالف للضوابط العامة بغرامة قدرها 500 جنيهًا مصريًا.