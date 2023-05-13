كارثة مالية وهبوط عالمي للاقتصاد الأمريكي .. مجموعة السبع تحذّر الولايات المتحدة من ارتفاع سقف الديون

ناقشت مجموعة الدول السبع الفترة الماضية ارتفاع سقف ديون الأمريكية وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من رفع سقف الديون، لأن الولايات المتحدة تواجه إثر ذلك تهديدات بكارثة مالية وهبوط عالمي للاقتصاد الأمريكي.

تحذير قادة العالم

وحذر قادة المالية في مجموعة الدول السبع يوم السبت من تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي ، في نهاية هادئة لاجتماع استمر ثلاثة أيام طغت عليه مخاوف بشأن أزمة الديون الأمريكية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وجاء اجتماع المجموعة في مدينة نيجاتا اليابانية في الوقت الذي يضطر فيه صناع السياسة العالميون الذين يعانون إخفاقات البنوك الأمريكية والجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الصين إضافة إلى مواجهة تعثر محتمل من قبل أكبر اقتصاد في العالم.

وفي حين أن البيان لم يشر إلى حالة الجمود في سقف الديون الأمريكية ، إلا أنه أخذت مكانتها باستمرار في المناقشات.

وضربت المواجهة الأسواق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض مع التشديد النقدي القوي من قبل البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية.

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية: 'لقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة ، بما في ذلك جائحة كوفيد -19 ، وحرب روسيا على أوكرانيا ، والضغوط التضخمية المرتبطة بها'.



وأضافوا في البيان بعد الاجتماع أنهم بحاجة إلى اليقظة والنشاط في السياسة العامة للاقتصاد الكلي وسط حالة عدم يقين متزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

وزيرة الخزانة الامريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، التي قالت إن أول تخلف أمريكي عن السداد قد يحدث في غضون أسابيع إذا لم يتم حل المأزق ، وأكدت لرويترز يوم السبت أن المواجهة 'أصعب' مما كانت عليه في الماضي لكنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل.

وقدم وزير المالية البريطاني ، جيريمي هانت ، تقييماً رصيناً ، قائلاً إن الولايات المتحدة ستواجه كارثة مدمرة إذا فشلت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لرفع حد الاقتراض الفيدرالي وخرج نموها الاقتصادي عن المسار الصحيح.

وتعهد رؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع بمحاربة ارتفاع التضخم والتأكد من أن التوقعات بشأن تحركات الأسعار في المستقبل لا تزال ثابتة بشكل جيد ، في إشارة إلى أن العديد منهم لن يتخلى عن حذره من التضخم المرتفع.



وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ، بأنه تمت مناقشة مواجهة سقف الديون في مأدبة عشاء ليلة الخميس، ورفض الخوض في التفاصيل.