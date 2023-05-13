سعيد البطوطي يعلن موعد مؤتمر السياحة الصحية في شرم الشيخ

أعلن الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عن الانتهاء من الجلسة التحضيرية لمؤتمر السياحة الصحية المقرر عقده في شرم الشيخ في سبتمبر المقبل برعاية رئيس الجمهورية ورئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية.

وأوضح البطوطي أن الجلسة حضرها عدد ضخم من المسؤولين والأكاديميين من كل كليات السياحة في مصر تقريبا ومحافظي القاهرة والفيوم ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والعزيزة الأستاذة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والاثار ومستشاري وزراء الصحة والخارجية والأمن الوطني والقوات المسلحة.

وأعرب المستشار الاقتصادي لمنظمة السياح العالمي، عن ألا يكون مؤتمر كله معازيم ومليء بالخطب والكلام المرسل، وأن يتناول بالفعل ماذا يجب عمله وما هي معوقات عدم ازدهار السياحة الصحية في مصر بالرغم من احتضانها لهذا الكم الضخم والمتنوع والفريد من مقومات هذا النمط السياحي الكثيف العمالة وذات العائد الاقتصادي الكبير.