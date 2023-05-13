مثير للاهتمام .. إسرائيل تروج لـ فيلم كليوباترا المزيف لتاريخ مصر

روجت وسائل إعلام إسرائيلية للفيلم المثير للجدل الخاص بالملكة "كليوباترا" الذي يبث على شبكة "نتفليكس"، ويظهرها بأنها من أصول إفريقية.

ونشر موقع "تايم أوت" الإسرائيلي، تقريرًا عن الفيلم، والجدل الذي أثير حوله بعدما أظهر الملكة المصرية كليوباترا بأنها من أصول إفريقية.

ودعا الموقع إلى مشاهدته، حيث يشوه تاريخ وحضارة مصر، زاعمًا أنه سيكون من المثير للاهتمام التأكيد على الأصول المختلطة لكليوباترا، على حد قوله.

وقال الموقع العبري، إن عرض الفيلم على منصة نتفليكس فرصة رائعة لانضمام المشاهد الإسرائيلي إلى الجدل المذهل حول هذا الفيلم الذي يشوه تاريخ مصر .

ووجه حديثه للإسرائيليين: "يمكنكم الآن قضاء ثلاث ساعات للاستمتاع بهذا العمل الرائع".

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في وقت سابق، أن ظهور بطلة الفيلم بهذه الهيئة يعد تزييفًا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عملاً دراميًا، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.