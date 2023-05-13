طليقة صاحب تريند «من يؤتمن على العرض»: مش بيدفع نفقة ولا بيشوف أولاده|فيديو

كشفت وردة بدوى، الزوجة الأولى للعريس صاحب تريند "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال"، تفاصيل جديدة عن طليقها.

وأوضحت وردة بدوى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أنها أنجبت بنتًا وولدًا، ثم تم طلاقها، وبعدها رفعت ضده قضية نفقة، معقبة: "مش بيصرف على أولاده خالص".

كنت ساكتة

وتابعت قائلة: "كنت ساكتة لحد ما طلع بـ من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال واستفزنى".

وأوضحت وردة بدوى، أن طليقها قام بتهديدها بحرمانها من الأولاد، وقائمة المنقولات، معقبة: "عنده أولاد ولا يدفع نفقة ولا يأتى حتى لرؤية أولاده".

وأكدت وردة بدوى، أنه اتهمها بالعديد من الاتهامات منها سرقة قائمة المنقولات، وأضرَّ بأولاده.