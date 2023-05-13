محافظة القاهرة تطمئن أسرة الشيخ محمد رفعت : المقبرة لم ولن تزال

طمأن اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أسرة الشيخ محمد رفعت ومحبيه بشأن ما قالته أسرته أنها تلقت خطاباً يفيد بإزالة مقبرة القارئ الراحل ضمن أعمال التطوير.

وأكد عوض خلال مداخلة هاتفية برنامج “كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلا:” المقبرة لم ولن تزال وبالفعل يجري الآن إزالة عدد من المقابر بمنطقة عرب اليسار بالسيدة عائشة ضمن أعمال تطوير ”.

إرسال خطابات

ونفى المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة إرسال خطابات لأسرة الشيخ الراحل قائلاً : “ مافيش جوابات إتبعتت لانه لم يصدر قرار من الاساس ولو حد معاه الجواب يطلعه”.



وشدد أن إزالة بعض المقابر في منطقة السيدة عائشة والسيدة نفيسة يتم مع الحفاظ على مبدأ أنه لن يضار مواطن.