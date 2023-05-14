رغم اللعب بـ9 لاعبين.. صن داونز يفرض التعادل على الوداد بدوري الأبطال

فرض فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، التعادل السلبي على مضيفه الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل الناميبي بيتر شالويلي هدفًا لـ صن داونز في الدقيقة التاسعة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتحصل نيو مايما لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43 بسبب تدخله على لاعب الوداد.

محاولات الوداد استمرت في الشوط الثاني، لكنهم لاقوا صعوبة في الوصول لشباك حارس صن داونز.

وأشهر الحكم، بطاقة حمراء أخرى، في وجه مارسيلو أليندي لاعب صن داونز في الدقيقة الأخيرة بسبب تدخله الخشن على لاعب الوداد.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل، على ملعب فريق صن داونز.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.