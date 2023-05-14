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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

سعاد حسني
سعاد حسني

تصدرت الفنانة الراحلة سعاد حسني تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تشير إلى أن «شكلها عادي».

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

"شايفة واحدة دلوقتي كاتبة كلام مش قادرة أقوله من كتر ماهو تضليل وكلام فارغ، الهانم بتقول إيه بقى؟ سعاد حسني شكلها average، حاسة الكلمة دي بقت لبانة في بوقكم حاسبينها حركة عباقرة، أو فاكرين إن عشان حد يبقى حلو يبقى محتاج يكون عنده ٤ عيون يا إما هو average".

وفي تعليق آخر قال أحد المغردين: "السندريلا سعاد حسني كلها جاذبية وحالة فنية لن تتكرر".

وعلق آخر: "ياجمال سعاد حسني لا عمليات تجميل ولا فلتر ولا فوتوشوب! واللي يقول جمالها مثل جمال أي بنت مصرية يلبس نظارة تصحح النظر!".

سندريلا الشاشة العربية

سعاد حسني، ممثلة ومغنية مصرية، وتُعتبر فنانة متعددة المواهب، إذ احترفت التمثيل وأجادت الغناء وتميزت بقدرتها على تأدية فن الاستعراض في العديد من أعمالها، وتُعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي ولقبت «سندريلا الشاشة العربية». 

اختيرت في احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، لتكون في المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين، واختار النقاد ثمانية أفلام من بطولتها في قائمة أفضل مئة فيلم مصري، لتصبح بذلك الممثلة صاحبة الرقم القياسي بالمشاركة مع فاتن حمامة.

 

إطلالة السندريلا سعاد حسني

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بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

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