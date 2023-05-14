وضع قدماً في النهائي.. فرج عامر يعلق على مباراة صن داونز والوداد

علق الهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق على تعادل صن داونز مع الوداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر:"ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي يضع قدماً في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ليواجه الأهلي".

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل الناميبي بيتر شالويلي هدفًا لـ صن داونز في الدقيقة التاسعة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتحصل لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43 بسبب تدخله على لاعب صن داونز.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل، على ملعب فريق صن داونز.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.