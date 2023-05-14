هاني محروس يرد على تصريحات خالد الفايد: معملتش الكلام دا

رد المنتج هاني محروس على تصريحات خالد الفايد، نجم ذا فويس، قائلا إنه لم يخطئ في حق أحد، كما وجه رسالة شكر لكل من دافع عنه.

وقال هاني محروس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام: بشكر كل الناس ومراتي وأخواتي وبشكرك يا خالد لأنك خلتني أحس إن كل الناس بتحبني وعارفين مين هاني محروس وإني معملش الكلام دا، وأنت حاولت تبين حاجة محصلتش.

وأضاف هاني محروس: بشكر ربنا إني على حق ومغلطتش في حد وأحلى حاجة في الدنيا إني أنام وأصحى ألاقي كل الناس كاتبين ليا كلام حلو وأعرف أن لسه فيه خير في الناس، ودا فضل وعدل من ربنا والإحساس اللي أنا فيه دا نعمة وربنا سخر ليا ناس ترد.

وواصل هاني محروس: الحمد لله أنا مردتش ومش هرد لأني واثق في الله وفي نفسي وعمري ما أعمل الكلام دا ومتشكر ألف مرة لكل من دافع عني.



خالد الفايد وهاني محروس

أعلن المطرب خالد الفايد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن حل أزمته مع المنتج هاني محروس، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا.

وكتب خالد الفايد في منشوره عبر فيسبوك: «الموضوع بيني وبين أستاذ هاني محروس اتحل، وإن شاء الله مفيش أي حاجة، وشكرا جدا للأستاذ هاني إنه تفهّم الوضع وقال مفيش حاجة خلاص ومش هعمل أي حاجة، وربنا يقدم الخير، وإن شاء الله أكون في مصر خلال أيام».



وتابع خالد الفايد: «شكرًا بجد إن صوتي وصل للمسؤولين، ولقينا حل مع الأستاذ هاني محروس، وحصل خير يا شباب، وأنا خلاص همسح البوستات اللي فاتت».

وأضاف الفايد: «ادعوا لي ربنا يثبتني على طريق الحق، وإن شاء الله في مصر لما أنزل بيتي مفتوح لأي حد من أهلي وحبايبي اللي وقفوا جمبي ودعموني، وإن شاء الله أسجل القرآن الكريم كامل بصوتي قريبا وأنزله عندي، الحمد لله رب العالمين، والله بحبكم في الله ويشهد الله علي ما في قلبي من محبة ليكم».