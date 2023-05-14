تعليق ناري من أحمد الميرغني على خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تعليق أحمد المرغني علي خسارة الزمالك من الإسماعيلي و وضع الإدارةعبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مجدي عبد الغني:"''كل حاجة غلط''.

فاز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 فى المباراة التى جمتعهما على ملعب الإسماعيلية ، فى الجولة الـ27 من الدوري العام.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي .

وأحرز أشرف روقا هدف التقدم لـ الإسماعيلي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57.

ويتوقف نادي الزمالك في المركز الـ4 برصيد 43 نقطة وارتفع الأسماعيلي إلى النقطة الـ29 في المركز الـ14.