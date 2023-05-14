انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 14-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وأشارت إلى أن أسعار الذهب شهدت اليوم حالة من الاستقرار.



ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم 14 مايو 2023، في أسواق الصاغة.

سجّل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2657 جنيهًا للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2325 جنيهًا

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيهًا للجرام

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18600 جنيه

