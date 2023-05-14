عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اليوم الثاني.. طلاب إعدادية الدقهلية يؤدون امتحان مادتي الجبر والتربية الدينية

طالبات باعداديه بالدقهلية
طالبات باعداديه بالدقهلية

بدأ منذ قليل  امتحان الشهادة الأعدادية بمدارس محافظة الدقهلية  ،  لليوم الثانى على التوالى.
حيث  يؤدى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية امتحانى مادة الجبر  والاحصاء ثم مادة التربية الدينية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على، التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

وشدد على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 595 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية،  تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

ويبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 125 ألفا 247 طالبا وطالبة على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى  في الدقهلية.

الشهادة الإعدادية امتحان الشهاده الاعداديه محافظة الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

تحول حلمهما إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة تكتشف مصادفة صادمة بعد 13 عاما

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

أزمة في الأهلي بسبب برونو سافيو.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. مصرع مهندس و3 عمال سقطوا داخل بيارة صرف صحي بديمشلت

ترشيحاتنا

شوبير يكشف فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد في مونديال الأندية 2025

بسبب تصريحاته المتطرفة.. فلسطين توجه طلبا عاجلا للجنائية الدولية بشأن بن جفير

فوز إحدى شركات مصر بجائزة منظمة "بانجيا" لعام 2023 كأفضل شريك إفريقي

تشييع جثمان ضحية بيارة الصرف الصحي بمسقط رأسه في الشرقية

متضيعش فلوسك على iPhone 13 و iPhone 14..لهذه الأسباب

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

تحول حلمهما إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة تكتشف مصادفة صادمة بعد 13 عاما

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ