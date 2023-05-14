في اليوم الثاني.. طلاب إعدادية الدقهلية يؤدون امتحان مادتي الجبر والتربية الدينية

بدأ منذ قليل امتحان الشهادة الأعدادية بمدارس محافظة الدقهلية ، لليوم الثانى على التوالى.

حيث يؤدى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية امتحانى مادة الجبر والاحصاء ثم مادة التربية الدينية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على، التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

وشدد على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 595 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

ويبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 125 ألفا 247 طالبا وطالبة على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى في الدقهلية.