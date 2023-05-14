برلماني: توسيع محطة محولات العلمين يدعم الطاقة الكهربائية على امتداد الساحل الشمالي

أشاد النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح بتوقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة سيمنس للطاقة لتوسيع محطة محولات العلمين القائمة جهد 220/22/22 ك.ف بعدد 3 خلية محول من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم مفتاح وذلك لتدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ، مؤكداً ان توسيع محطة محولات العملين سيكون له دوره الكبير فى تلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.

ووجه " جالى " فى بيان له أصدره اليوم لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اهتمامها بملف تحديث وتطوير منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة مطروح بصفة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى على اطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى على امتداد منطقة الساحل الشمالى من الاسكندرية ومروراً بمدن الحمام والعلمين وسيدى عبد الرحمن ودار الحكمة ومطروح وسيوة والسلوم.

وأكد النائب رزق جالى نصر الله أن توفير المشروعات الكهربائية داخل هذه المناطق كان له دوره الكبير فى انجاز العديد من المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها على مستوى مناطق الساحل الشمالى التى اصبحت من المناطق الاقتصادية الواعدة والكبيرة ، مشيراً إلى أن مناطق الساحل الشمالي سيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد اوضحت في بيان أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 121 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى 16 شهرًا من تاريخ توقيع العقد ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.