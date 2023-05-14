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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحقق التوازن الدستوري.. مصطفى بكري: أدعم نظام القائمة المغلقة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للقائمين على إدارة الحوار الوطني، لما بذلوه جهود لإنجاح الحوار، مثمنا استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لتعديل قانون الانتخابات.

 

وأوضح “بكري”، خلال الجلسة النقاشية بالحوار الوطني، أن أي نظام انتخابي ناجح يجب أن يحوز على ثلاثة أمور مهمة أولا توافق مجتمعي حول القانون المنظم له، ويجب أن يتميز باليسر والسهولة فى التطبيق وان يكون سندا للنظام الحزبي ومؤكدا على الثقافة والتعليم وقدرة الناس على فهمه.

وتابع أن كل من تابع المسألة النيابية فى مصر منذ عقود وما تلاها من أنظمة وقوانين وما بعد ثورة ٢٣ يونيو كانت تفرز لنا إما العمد والمشايخ أو كبار الملاك أو كبار الأعيان أو اختيارات السلطة كانتخابات ١٩٥٧، لافتا إلي أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا ببطلان الانتخابات القائمة النسبية فى عدد كبير من المجالس النيابية، النظام بالقائمة المغلقة.

 

وأضاف أن القائمة المغلقة نتج عنها أن الجميع ممثل فى البرلمان وأن حزب الأغلبية لم يحصل إلا علي ٥٦ ٪ والمرأة بنسبة ٢٥٪ متسائلا كيف ستمثل فى القائمة النسبية إذا طبقت مضيفا" رؤساء الأحزاب هيجيبوها ابنائهم واصحابهم يعينوهم".

 

واختتم بكري أن القائمة المغلقة تحدث توازنا واستقرارا دستوريا وتحقيق مساواة وتكافؤ فرص.

الحوار الوطني السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري النائب مصطفي بكري

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