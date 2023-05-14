مقايسة فيلا مطربة مصرية شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

أثارت مقايسة إنشاء فيلا كوكب الشرق أم كلثوم بالزمالك جدلا كبير على السوشيال ميديا بسبب تكلفتها في تلك الوقت وهو سنة 1938.

وفقا للمقايسة التي تداولها رواد السوشيال ميديا تبلغ تكلفة الفيلا الإجمالية 6000 جنيه في وقت إنشائها.

و كانت الفيلا من تصميم وتنفيذ شركة محمد حسن العبد وتم بيع الفيلا بعد وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، ثم هدمت في الثمانينيات وإنشئ محلها برج سكني وفندق أم كلثوم.

وعن تعليقات رواد السوشيال ميديا “ال6000 جنيه دول وقتها كان يساوي 30 الف دولار يعني حاليا 900 الف جنيه ”خسارة كبيرة ، كانت اتعملت متحف أثري و سياحي ، أفضل من البرج و الفندق"