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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقايسة فيلا مطربة مصرية شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

صدى البلد

أثارت مقايسة إنشاء فيلا  كوكب الشرق أم كلثوم بالزمالك جدلا كبير على السوشيال ميديا بسبب تكلفتها في تلك الوقت وهو سنة 1938.

وفقا للمقايسة التي تداولها رواد السوشيال ميديا  تبلغ تكلفة الفيلا الإجمالية 6000 جنيه في وقت إنشائها. 

و كانت الفيلا من تصميم وتنفيذ  شركة محمد حسن العبد  وتم بيع الفيلا بعد وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، ثم هدمت في الثمانينيات وإنشئ محلها برج سكني وفندق أم كلثوم.

وعن تعليقات رواد السوشيال ميديا “ال6000 جنيه دول وقتها كان يساوي 30 الف دولار يعني حاليا 900 الف جنيه ”خسارة كبيرة ، كانت اتعملت متحف أثري و سياحي ، أفضل من البرج و الفندق"

كوكب الشرق ام كلثوم السوشيال ميديا مقايسة إنشاء فيلا كوكب الشرق أم كلثوم

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