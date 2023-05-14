عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسماعيلية تهدي العالم أجود أنواع الفراولة.. تفاصيل

الذهب الأحمر
الذهب الأحمر

عرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية، تقريرا أفاد أن محافظة الاسماعيلية تتميز عن باقى أماكن زراعة الفراولة على مستوى الجمهورية ، بتنوع أنواع الشتلات والمنتجات من الفراولة ، وخبرة المزارعين فى رعاية وزراعة وتصدير الفراولة، حيث تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بمحصول الفراولة حوالى 4 آلاف فدانا.

وأكد التقرير ، أن مكانة الفراولة فى الإسماعيلية تحتل المرتبة الثانية فى الزراعات بعد محصولها الأشهر " المانجو ملكة فواكه الصيف" مما يجعل الفراولة " أميرة فصل الربيع".

وفي العام الماضي، صدرت مصر أكثر من 50 ألف طن من الفراولة الطازة ، وحوالي 215 الف من الفراولة المجمدة، وذلك يجعل مصر تتصدر المركز الأول عالميا في تصدير أجود أنواع الفراولة “ الذهب الأحمر ” .

وقال أحمد شجيع،  أحد أصحاب مزارع الفراولة ؛ إن موسم الفراولة  يبدأ من يناير حتى 30 مارس  ثم  الموسم الثاني  حتى 30 يوينو  والذي نقوم  فيه بجنى الفراولة فى الصباح ووقت الظهيرة يوميا عقب نضج الثمار، حيث أن انتاج الفراولة يحتاج  عناية بالزراعة ومحافظة إسماعلية تتميز بالخبرة في هذا المحصول و تنتج كميات كبيرة بيتم تصديرها للخارج بمواصفات مطلوبة ، بالاضافة إلى طرح كميات اخرى فى الاسواق المحلية والمصانع.

الاسماعيلية الأسواق المحلية المزارعين المرتبة الثانية زراعة الفراولة الذهب الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

ترشيحاتنا

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

الخميس المقبل.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى بساقية الصاوي

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

زيلينسكي يتحدث عن هزيمة "لا رجعة فيها" لروسيا خلال هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ