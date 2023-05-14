الإسماعيلية تهدي العالم أجود أنواع الفراولة.. تفاصيل

عرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية، تقريرا أفاد أن محافظة الاسماعيلية تتميز عن باقى أماكن زراعة الفراولة على مستوى الجمهورية ، بتنوع أنواع الشتلات والمنتجات من الفراولة ، وخبرة المزارعين فى رعاية وزراعة وتصدير الفراولة، حيث تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بمحصول الفراولة حوالى 4 آلاف فدانا.

وأكد التقرير ، أن مكانة الفراولة فى الإسماعيلية تحتل المرتبة الثانية فى الزراعات بعد محصولها الأشهر " المانجو ملكة فواكه الصيف" مما يجعل الفراولة " أميرة فصل الربيع".

وفي العام الماضي، صدرت مصر أكثر من 50 ألف طن من الفراولة الطازة ، وحوالي 215 الف من الفراولة المجمدة، وذلك يجعل مصر تتصدر المركز الأول عالميا في تصدير أجود أنواع الفراولة “ الذهب الأحمر ” .

وقال أحمد شجيع، أحد أصحاب مزارع الفراولة ؛ إن موسم الفراولة يبدأ من يناير حتى 30 مارس ثم الموسم الثاني حتى 30 يوينو والذي نقوم فيه بجنى الفراولة فى الصباح ووقت الظهيرة يوميا عقب نضج الثمار، حيث أن انتاج الفراولة يحتاج عناية بالزراعة ومحافظة إسماعلية تتميز بالخبرة في هذا المحصول و تنتج كميات كبيرة بيتم تصديرها للخارج بمواصفات مطلوبة ، بالاضافة إلى طرح كميات اخرى فى الاسواق المحلية والمصانع.