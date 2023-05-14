عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اقترض للحج والعمرة ولم يسدد ولم يزر قبر النبي .. فهل تقبل أم لا؟

الحج
الحج

اقترض للحج والعمرة ولم يسدد ولم يزر قبر النبي فهل تقبل؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق.

اقترض للحج والعمرة ولم يسدد ولم يزر قبر النبي

يقول:السائل: قمت بأداء مناسك الحج عام 1991م، إلا أنه اقترض من أخيه المقيم بالسعودية مبلغ خمسمائة ريال في هذه الأثناء ولم يسددها حتى الآن، وأخوه قد توفي وله أولاد، فهل حجه صحيح؟ واقترض أيضًا من أخيه المقيم بالسعودية مبلغ ثمانمائة ريال سنة 1988م لأداء مناسك العمرة ولم يسددها حتى الآن، فهل عمرته صحيحة؟ وفي أثناء حجه لم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال جمعة: من المقرر شرعًا أنه إذا قام الحاج أو المعتمر بأداء مناسك الحج كاملة بشروطها وأركانها، فإنها تكون صحيحة، وأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سُنَّة يُثاب فاعلها ثوابًا عظيمًا ولا يأثم تاركها ولا يؤثر على صحة حجه أو عمرته؛ لأن الزيارة على جلالة قدرها ليست من أركان العمرة ولا الحج، وإن كان في الإعراض عنها جفاءٌ كما ورد في الحديث الشريف.

والاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن حجك صحيح وعمرتك صحيحة بفضل الله تعالى، وعليك أن تسدد ما عليك من دَين لأولاد أخيك، إلا إذا أبرءوك من سداده.

شرط واحد لأداء الحج أو العمرة عن المتوفي .. الإفتاء توضحه

هل يجوز الحج نيابة عن أبي وأمي مرة واحدة هذا العام.. الإفتاء توضح

سفر المرأة للحج مع ابن عمها وزوجته

وفي جواب سائلة تقول: أنا امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟، قالت دار الإفتاء: أن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المرأة لا تخرج لأداء فريضة الحج إلا إذا كان معها زوج أو محرم ولو كانت عجوزًا، ولو حجت بدون محرم جاز مع الكراهة التحريمية؛ للنهي عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى عليه وآله وسلم: «وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» متفق عليه واللفظ لأحمد، وزاد مسلم في رواية: «أَوْ زَوْجٌ» -من طريق أبي سعيد-؛ لإطلاق النهي في الحديث عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم.

أما مذهب الشافعية: فإنه يكفي لجواز خروج المرأة لأداء فريضة الحج أن تصحبها امرأة واحدة، ويجوز سفرها وحدها إن أمنت الخديعة والإستمالة إلى الفواحش.

وشددت على ذلك: فلا مانع من سفرها لأداء فريضة الحج مع زوجة ابن عمها أخذًا بمذهب الشافعي الذي نرى الأخذ به ليسره. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

العمرة اقترض للحج والعمرة ولم يسدد قبر النبي الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر مناسك الحج أداء مناسك الحج شروط وجوب الحج والعمرة سفر المرأة للحج مع ابن عمها وزوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

موضوعات متعلقة

ما معنى حديث «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» ؟

احذر .. 3 صفات تجعلك عُرضة لوساوس الشيطان ومس الجان

حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء والست من شوال.. الإفتاء توضح

حكم صلاة الفجر في غير موعدها .. وهل هناك كفارة؟ علي جمعة يجيب

هل نشوز المرأة يبيح ما يسمى بـ الاغتصاب الزوجي؟ ..علي جمعة يجيب

علي جمعة : ما يسمى بـ الاغتصاب الزوجي جريمة تستوجب العقوبة.. فيديو

مواطن استجابة الدعاء| عالم أزهري يكشف عن ذكرين عظيمين لا تغفلهما في المسجد

دعاء قيام الليل للفرج والستر .. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

ترشيحاتنا

منها أكبر مصنع في الشرق الأوسط واكتفاء ذاتي..ماذا حققت مصر في الزراعة؟

احذر .. السجن المشدد عقوبة الاستغلال التجارى للأطفال فى قانون العقوبات

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

الخميس المقبل.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى بساقية الصاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ