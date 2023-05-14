ختام فعاليات الدورتين التدريبيتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية

شَهِدَ المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣، اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار / أيمن نبيل، حول آليات التحقيق والتصرف"، واللتين انعقدتا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٨ / ٥ / ٢٠٢٣ حتى ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣، وشارك فيها عدد ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات.



وصرح المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية أن ذلك جاء بحضور عدد من السادة المستشارين المحاضرين بالدورة شمل كل من المستشار الدكتور / محمود إبراهيم – مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور / محمد الحسيني - عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية.

هذا وقد تضمنت الدورتين التدريبيتين، ورشتي عمل لمناقشة قضايا عملية، وتبادل الرأي القانوني والمداولات القضائية حول أوجه التصرف في التحقيقات القضائية، ليصل بذلك إجمالي ورش العمل التي عقدها مركز التدريب القضائي، عدد ٦ ورش عمل تم تنفيذها على مدار ثلاثة أشهر خلال الفترة من ١٤ فبراير وحتى ١٤ مايو ٢٠٢٣.

وفى ختام الفعاليات، قام سيادة المستشار / عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسليم الأعضاء المتدربين، شهادات إتمام البرنامج التدريبي.

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