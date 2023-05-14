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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض مفاجئ بأسعار الذهب الأن..أعرف الجرام وصل كام..تفاصيل

الذهب
الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 14-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

 

وأشارت إلى أن أسعار الذهب شهدت اليوم حالة من الاستقرار.


ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

 

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال التقرير التالي،  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم 14 مايو 2023، في أسواق الصاغة. 

 

سجّل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2657 جنيهًا للجرام
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2325 جنيهًا
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيهًا للجرام
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18600 جنيه
 

14 %| شعبة الذهب تزف خبرًا سارًا لـ المواطنين

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن قرار إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك قرار حكيم و مميز، ويساهم في خفض أسعار الذهب .

 

وأضاف سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القرار سينتج عنه زيادة فى كميات الذهب الموجود فى مصر، وبعد ذلك ينتج عنه توازن في الأسواق.

ولفت إلى أن الشعبة ستتابع نتائج هذا القرار لمدة الـ 6 أشهر المقبلة، وأن الوافد يحق له بعد تطبيق القرار الدخول بأى كمية، ويحق له البيع بعد ذلك فى مصر بالسعر المحلي.

وأشار إلى أن قرار الحكومة حكيم، وأن الشخص سيدفع ضريبة القيمة المضافة فقط، وأن هذه القيمة ستحدد على حسب القيمة، و المحددة بـ 14%.

وأوضح أن الجمارك سيكون معها بيان بالأشياء المسموح بها بالدخول، وغير المسموح بها، وأن القرار واضح لكل الوافدين.

 

 

أسعار الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 الجنيه الذهب

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