تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات للمدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، حول المرشح للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذه الموسم.

وقال رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز، في تصريحه ان فريقه ليس المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، أنا فخور بهؤلاء اللاعبين لأدائهم الشجاع فى ظروف صعبة للغاية.

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل الناميبي بيتر شالويلي هدفًا لـ صن داونز في الدقيقة التاسعة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

طرد لاعب صن داونز

وتحصل لاعب صن داونز نيو مايما على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43 بسبب تدخله العنيف على لاعب الوداد.

كما أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء جديدة في وجه التشيلي مارسيلو أليندي برافو، بعدما تدخل بعنف على قدم لاعب الوداد في الدقيقة 90+4.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل، على ملعب فريق صن داونز.