محافظ الدقهلية: إحالة 144 محضرا بالمخالفات التمونية التي تم ضبطها للنيابة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح المحافظ ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 144محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة واجا ومنية النصر وشربين تمى الأمديد علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تم ضبط عدد 70 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثاني تم ضبط 74 مخالفة تموينية والمحاضر التي تم تحريرها شملت في اليوم الاول 23 محضر نقص و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات محضر انتهاء من الإنتاج ، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ، 2محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ، 3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات ، 5 محاضر عدم وجود سجل تفتيش ، 3 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها( 37 شيكارة) و2محضر تجميع بطاقات بعدد (350 بطاقة) ،11محضر عدم إعلان عن الاسعار ،3 محاضر ذبح خارج السلخانة ،2محضر عدم وجود شهادة صحية محضر تجميع سلع تموينية بغرض بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على 4 طن سكر تموينى و239 كجم مكرونة تموين و30 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال اليوم الثاني كانت المحاضر عباره عن 33محضر نقص وزن 16محاضر عدم مطابقة للمواصفات 6 محاضر توقف عن الإنتاج ، 8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش ، 8 محاضر تصرف في دقيق بكمية (65 شيكارة) و1محضر تجميع بطاقات بعدد (60بطاقة) محضر تجميع دقيق بكمية(3 شكاير) محضر عدم تمكين حملة و6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار ؛ 2محضربيع بأزيد من السعرالرسمى ؛2 محضر عدم وجود شهادة صحية ، محضر مخالفة تعليمات ؛4 محاضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 6طن فول صويا و1500 كجم رده و1250 كجم سماد كبريتات كالسيوم و1500 كجم سماد يوريا و1400 كجم سكر و10خرطوشه سجائر و50 طبق لحوم ودواجن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين .

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