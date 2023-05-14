طليقة عريس من يؤتمن على العرض: أناني لم ينفق على أولاده

قالت وردة بدوى، طليقة عريس “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أنها عقب طلاقها منه، قررت الصمت تماما، ورفعت قضية للحصول على نفقة أولادها.

وأوضحت وردة خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة “صدى البلد 2”، أنها فوجئت بزواج طليقها وانتشار صور قائمة المنقولات على مواقع التواصل الاجتماعي وعليها عبارة “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، بينما هي تعلم جيدا حقيقة هذا الرجل.

تعرضت للإهانة

وأردفت أن طليقها لم يكن يحترمها أو يقدرها ودائما ما تعرضت للإهانة هي وأهلها، ورغم كل ذلك عجز عن الإنفاق على الأسرة وكلما رزقه الله برزق يفكر بأنانية ويصرف الأموال على نفسه سواء في الكورسات الأشياء الخاصة دون الاهتمام بالعائلة واحتياجات الأطفال.



وتابعت وردة أن طليقها رفض أيضا سداد النفقة بعدما ألقى عليها يمين الطلاق، ورغم ذلك يدعي الأمانة على السوشيال ميديا، مضيفة: «لما اتجوزني جاب لي ذهب بـ 5 آلاف جنيه بس علشان أهلي راعوا حالته المادية، وفي الآخر رماني في الشارع ورافض يصرف على أولاده.