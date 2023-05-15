بإمكانات فائقة.. أفضل هواتف رائدة للشراء في 2023

بدأ العام بداية مثيرة للهواتف الذكية ، حيث أصدرت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S23 مع الطراز الأعلى الذي جلب كاميرا بدقة 200 ميجابكسل ، وعاد OnePlus إلى مع واحد أفضل الهواتف الرائدة مع سعر مناسب ، وهذا بالإضافة إلى هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max الذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي، مما يجعل المنافسة شرسة للغاية.

وذكر موقع XDA Developers عددا من أفضل الهواتف الذكية من الفئة الرائدة أو “ الفلاجشيب” للعام الحالي 2023، ومن بينها :

هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max

وجاء بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، مع معدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل ، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9.

ويعمل بمعالج من نوع Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت، مع بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra



ويمتلك شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بدقة عرض +HDR10، وميزة Always-on display، وكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وأخرى بعدسة periscope دقة 10 ميجابيكسل، وثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل .



ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وبطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max



ويحتوى على شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr تدعم معدلات تحديث متغيرة تتراوح بين 10 هرتز و120 هرتز، و3 كاميرات خلفية محسنة بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

ويعمل بمعالج سداسى النواة قوى وسريع من نوع Apple A15 Bionic والذي يوفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بمع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و1 تيرابايت.

هاتف وان بلس OnePlus 11

وجاء بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل.



ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام وما يصل إلى 512 جيجا بايت، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C.