عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات فائقة.. أفضل هواتف رائدة للشراء في 2023

أفضل هواتف رائدة
أفضل هواتف رائدة للشراء في 2023

بدأ العام بداية مثيرة للهواتف الذكية ، حيث أصدرت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S23 مع الطراز الأعلى الذي جلب كاميرا بدقة 200 ميجابكسل ، وعاد OnePlus إلى مع واحد أفضل الهواتف الرائدة مع سعر مناسب ، وهذا بالإضافة إلى هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max الذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي، مما يجعل المنافسة شرسة للغاية.     

 

وذكر موقع XDA Developers عددا من أفضل الهواتف الذكية من الفئة الرائدة أو “ الفلاجشيب” للعام الحالي 2023، ومن بينها : 

 

هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max 

 

وجاء بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، مع معدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل ، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9. 

 

ويعمل بمعالج من نوع Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت، مع بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات. 

 

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra 
 

ويمتلك شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بدقة عرض +HDR10، وميزة Always-on display، وكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وأخرى بعدسة periscope دقة 10 ميجابيكسل، وثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل .


ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت رام مع ذاكرة  تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وبطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.  

 

هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max
 

ويحتوى على شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr تدعم معدلات تحديث متغيرة تتراوح بين 10 هرتز و120 هرتز، و3 كاميرات خلفية محسنة  بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

 

ويعمل بمعالج  سداسى النواة قوى وسريع من نوع Apple A15 Bionic والذي يوفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بمع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و1 تيرابايت.

 

هاتف وان بلس OnePlus 11  

 

وجاء بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل.


ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن  بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام وما يصل إلى 512 جيجا بايت، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C. 

الهواتف الرائدة الفلاجشيب الهواتف الرائدة 2023 iPhone 14 Pro Max Galaxy S23 Ultra iphone 13 Pro Max OnePlus 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

تصريح عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الانتخابات التركية

كولر يجهز مخضرم الأهلي بدلا من حمدي فتحي بسبب الإنذارات

ترشيحاتنا

تقدم أردوغان.. رئيس لجنة الانتخابات التركية يعلن النتائج الأولية للانتخابات

ردا على أردوغان.. بيان عاجل لـ كليتشدار بشأن الانتخابات التركية

رابطة الأندية تعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز وموقفها من دعم الأهلي

قبيل مؤتمر COP28.. تعرف على تفاصيل الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

سر غضب أفشة في الأهلي وتفاصيل عدم مشاركته

أصوات في الزمالك تطالب بعودة فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأعراض تنذر عن الإصابة بـ سرطان الفم

طريقة عمل السجق الإسكندراني في البيت

مقاول اكتشف الرفات.. كيف تم التوصل لقاتل طفل دمياط بعد 8 سنوات على اختفائه؟

بفستان شفاف.. شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بإطلالة لافتة

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ