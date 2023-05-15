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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

طريقة عمل كريم بورليه
طريقة عمل كريم بورليه

كريم بورليه من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك أيضا.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كريم بورليه فيما يلي…

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مقادير كريم بورليه 


نصف لتر كريمة طهي
ربع لتر حليب
٤أصفر بيض
فانيليا سائلة
2ملعقة كبيرة كاسترد بودر
ربع كوب سكر بني
نصف كوب سكر أبيض


طريقة تحضير كريم بورليه 


في كازرولة أو حلة على النار نضع ماء حتى يسخن ثم نضع فوقها حلة أخرى فيها الحليب وكريمة الطهي حتى يسخنوا ثم في بولة نضع صفار البيض والكاسترد والفانيليا ونخلطهم ثم نضعه على خليط الحليب والكريمة على النار ونقلبهم ثم نضيف السكر الأبيض ونقلب جيداً ثم نصبه في أطباق ونرش عليه السكر البني ونستخدم عليه الباشبوري  ويقدم بالهنا والشفا.

 

طريقة عمل كريم بورليه مقادير كريم بورليه طريقة تحضير كريم بورليه

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