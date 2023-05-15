طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

كريم بورليه من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك أيضا.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كريم بورليه فيما يلي…



مقادير كريم بورليه



نصف لتر كريمة طهي

ربع لتر حليب

٤أصفر بيض

فانيليا سائلة

2ملعقة كبيرة كاسترد بودر

ربع كوب سكر بني

نصف كوب سكر أبيض



طريقة تحضير كريم بورليه



في كازرولة أو حلة على النار نضع ماء حتى يسخن ثم نضع فوقها حلة أخرى فيها الحليب وكريمة الطهي حتى يسخنوا ثم في بولة نضع صفار البيض والكاسترد والفانيليا ونخلطهم ثم نضعه على خليط الحليب والكريمة على النار ونقلبهم ثم نضيف السكر الأبيض ونقلب جيداً ثم نصبه في أطباق ونرش عليه السكر البني ونستخدم عليه الباشبوري ويقدم بالهنا والشفا.