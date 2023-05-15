اتفاق جديد بين أوكرانيا وحلفائها.. زيلينسكي يتحدث عن قرارات مهمة للغاية قريبا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأثنين، عن تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق مع حلفائه لتزويد كييف بمقاتلات جوية.

وقال زيلينسكي إنه ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تناقشوا حول الدول الغربية التي تزود كييف بطائرات مقاتلة وأرادوا إنشاء "تحالف جيتس".

وقال بعد اجتماع مع سوناك: "أرى أنه في أقرب وقت، سوف تسمع بعضا البعض، على ما أعتقد، قرارات مهمة للغاية ولكن علينا أن نعمل أكثر قليلاً على ذلك".

وقد أعلنت بريطانيا اليوم، "الإثنين"، عن عدم وجود أي خطط لديها لإرسال مقاتلات إلى أوكرانيا خصوصا أن الاخيرة تفضل استخدام مقاتلات أمريكية.

ووفقا لصحيفة "ذا جادريان" البريطانية، وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن بريطانيا ليس لديها خطط لإرسال الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا بعد أن أوضح الجيش الأوكراني أنه يفضل استخدام مقاتلات إف-16 الأمريكية.

ولدى سؤاله عما إذا كانت بريطانيا سترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ، قال المتحدث باسم: "لا توجد خطط للقيام بذلك".

وتابع: "اتخذ الأوكرانيون قرارا بتدريب طياريهم على F-16S ومن المعروف أن سلاح الجو الملكي البريطاني لا يستخدمها".

وقال رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة ستكون على استعداد للمساعدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة الغربية "قريبا نسبيا" ولكنه قال إنه "ليس هناك شئ واضح المعالم".

وأكد سوناك "سنكون جزءا رئيسيا من تحالف البلدان التي توفر هذا الدعم لفولوديمير زيلينسكي وأوكرانيا".

وأضاف: "ليس فقط توفير الطائرات، بل هو أيضا تدريب الطيارين وجميع الخدمات اللوجستية التي تتوافق مع ذلك، ويمكن للمملكة المتحدة أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".

