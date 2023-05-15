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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أمين الناتو يخيّب ظن زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا .. ما الأمر؟

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أنه يتوقع أن يوافق الحلف على "برنامج متعدد السنوات" لمساعدة أوكرانيا في رغبتها بالانضمام إليه.

جاء ذلك في رده على مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحلف لاتخاذ "قرار سياسي إيجابي" بشأن انضمام كييف له خلال قمته المقررة في يوليو المقبل.

وقال ستولتنبرج خلال مناقشة بكونبهاجن "لا يوجد معنى في مناقشة متى وكيف يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوًا في الحلف" إلا إذا انتصرت في الحرب كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا.

وأضاف "حلفاء الناتو عندما يجتمعون في يوليو، مع رؤساء الدول والحكومات سيبعثون برسالة دعم واضحة جدًا لأوكرانيا، وسيظهر ذلك بعدة طرق مختلفة".

ولفت "عندما يتعلق الأمر بالعضوية. أتوقع أن يقول حلفاء الناتو إن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف. تم ذكر هذا عدة مرات".

وأشار "أوكرانيا لها الحق في اختيار طريقها. ليس لموسكو أن تقرر ما يمكن أن تفعله أوكرانيا. ويتعين على حلفاء الناتو اتخاذ قرار بشأن مسألة العضوية، وبالطبع يظل باب الناتو مفتوحًا".

وتابع "أتوقع أيضًا أن نتفق على برنامج متعدد السنوات لأوكرانيا حيث سنعمل على كيفية مساعدة أوكرانيا على الانتقال من معايير ومبادئ ومعدات الحقبة السوفيتية إلى مبادئ ومعدات الناتو القياسية، وهذا يساعدهم على التحرك نحو عضوية الناتو".

وأكد أن جميع الحلفاء سيعلنون أن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي ضمان انتصار أوكرانيا، وهزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني وجه مناشدة جديدة إلى حلف الناتو لاتخاذ "قرار سياسي إيجابي" بشأن انضمام كييف له خلال قمته المقررة في يوليو المقبل.

وحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، أدلى زيلينسكي بتصريحاته في خطاب بالفيديو أمام قمة كوبنهاجن للديمقراطية.

وقال إن انضمام فنلندا إلى الناتو أظهر التأثير الحقيقي لضمانات الحلف الأمنية، موجهًا الشكر للدنمارك والحلفاء الآخرين على إصرارهم في دعم أوكرانيا ضد روسيا.

وأضاف "حان الوقت لإزالة أكبر حالة من عدم اليقين الأمني في أوروبا - أي الموافقة على قرار سياسي إيجابي بشأن العضوية في الناتو"، لافتًا إلى أن القرار يستحق اتخاذه في قمة يوليو بالفعل، وستكون إشارة في الوقت المناسب.

وكان زيلينسكي قد جدد دعوته للانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال زيارته إلى ألمانيا، معتبرًا أنه لا يوجد حاليًا أسباب منطقية لرفض عضوية أوكرانيا في الناتو.

وأكد “بناء على نتائج أعمالنا، فإن أوكرانيا بالفعل في الحلف، لكن القرار القانوني لم يتخذ بعد. الأمر يستحق اتخاذ هذا القرار، إنه يحفز جنودنا”.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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