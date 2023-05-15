عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منها المصرية والصينية .. سبوتيفاي تضيف 11 لغة جديدة إلى منصتها

سبوتيفاي
سبوتيفاي

أعلنت Spotify، منصة البث الصوتي الأكثر شهرة عالميا عن إضافة 11 لغة إلى تطبيقها الهاتفي، ليصل العدد الإجمالي للغات المدعومة بالمنصة إلى 74 لغة.

يمكن لمستخدمي منصة Spotify الآن الاستمتاع بتجربة مُحسنة بلغتهم الأساسية، حيث تشمل اللغات المدعومة على التطبيق الهاتفي كلا من اللغة العربية باللهجة السعودية والمصرية والمغربية، واللغة الإسبانية (الأرجنتين والمكسيك)، والصينية التقليدية (هونغ كونغ)، و الباسكية، والبوسنية، والإنجليزية (المملكة المتحدة)، بالإضافة إلى الجاليكية، واخيرا اللغة المقدونية.


يوفر هذا التوسع تجربة مصممة خصيصا لمستخدمي Spotify، مما يمكّن مستخدميها بجميع أنحاء العالم من الاستمتاع بالمنصة بلغتهم الأم.

 

وأطلقت منصّة البثّ الصوتي "سبوتيفاي" في وقت سابق خدمة الكتب المسموعة بالولايات المتحدة، في خطوةٍ جديدة تندرج ضمن استراتيجيتها لتوفير أنواع المنتجات الصوتية كلّها في مكانٍ واحد.

 

وأعلنت المنصّة في بيان، أنها أصبحت توفّر لمستخدميها في الولايات المتحدة نحو 300 ألف كتاب مسموع.  ويمكن شراء الكتاب المسموع من خلال صفحة معيّنة على الإنترنت، أيّ من خارج التطبيق.

وتعتمد منصّات أخرى هذه التقنية، مثل الاشتراك في "نتفليكس"، تجنّباً لدفع عمولة لمشغّلي أنظمة الهواتف الذكية، أي "أبل" (آي أو إس) و"جوجل" (أندرويد).

وكانت "سبوتيفاي" أكّدت أن الكتب المسموعة تشكّل محوراً رئيساً من خطّتها التوسعية. وقد استحوذت المجموعة في العام الماضي على "فايندواي" المختصّة بالكتب المسموعة.

سبوتيفاي Spotify المملكة المتحدة اللغة الاسبانية تطبيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تراجع الطلب على الذهب يدفع الأسعار للتراجع 80 جنيها

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

وصلة رقص جريئة لـ شيرين وحسام حبيب .. فيديو

نقابة المهن الموسيقية تكشف حقيقة معاقبة مدحت صالح بعد غنائه بفلاشة

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوير

نجوم الراب يعزون أبيوسف في وفاة والدته الإعلامية صديقة حياتي

الجونة يقدم «وداعًا جوليا» بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي

أخبار الفن.. هاني محروس يرد على خالد الفايد وقصة حب أنور وجدي وليلى مراد

يوم 13 يتصدر.. إيرادات أفلام السينما

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشيد بالتعاون مع النرويج في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر

100مليون جنيه.. صحة النواب توافق على تقديم دعم إضافي لموازنة قطاع خدمات الدم

بعد عودة العلاقات مع السعودية| وزير الاقتصاد الإيراني أمام المسجد النبوي |فيديو

اتفاق جديد بين أوكرانيا وحلفائها.. زيلينسكي يتحدث عن قرارات مهمة للغاية قريبا

أمين الناتو يخيّب ظن زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا .. ما الأمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

هل يمكن أن تسبب الرياضة الربو.. مفاجأة صادمة

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

حقيقة اعتلاء سيدة المنبر بدون حجاب في المغرب

فيديو

اقتحموا الشقة على زوجته وطفلته.. مقتل عامل على يد 3 أشخاص بالمنوفية

البنك المركزي يعلق على صور العملة البلاستيكية فئة 1000 جنيه

كتل هوائية صحراوية.. موجة حارة تبدأ اليوم وتستمر 72 ساعة

اشتري دلوقتي.. انخفاض أسعار الذهب بشكل مغري واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ