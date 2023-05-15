منها المصرية والصينية .. سبوتيفاي تضيف 11 لغة جديدة إلى منصتها

أعلنت Spotify، منصة البث الصوتي الأكثر شهرة عالميا عن إضافة 11 لغة إلى تطبيقها الهاتفي، ليصل العدد الإجمالي للغات المدعومة بالمنصة إلى 74 لغة.

يمكن لمستخدمي منصة Spotify الآن الاستمتاع بتجربة مُحسنة بلغتهم الأساسية، حيث تشمل اللغات المدعومة على التطبيق الهاتفي كلا من اللغة العربية باللهجة السعودية والمصرية والمغربية، واللغة الإسبانية (الأرجنتين والمكسيك)، والصينية التقليدية (هونغ كونغ)، و الباسكية، والبوسنية، والإنجليزية (المملكة المتحدة)، بالإضافة إلى الجاليكية، واخيرا اللغة المقدونية.



يوفر هذا التوسع تجربة مصممة خصيصا لمستخدمي Spotify، مما يمكّن مستخدميها بجميع أنحاء العالم من الاستمتاع بالمنصة بلغتهم الأم.

وأطلقت منصّة البثّ الصوتي "سبوتيفاي" في وقت سابق خدمة الكتب المسموعة بالولايات المتحدة، في خطوةٍ جديدة تندرج ضمن استراتيجيتها لتوفير أنواع المنتجات الصوتية كلّها في مكانٍ واحد.

وأعلنت المنصّة في بيان، أنها أصبحت توفّر لمستخدميها في الولايات المتحدة نحو 300 ألف كتاب مسموع. ويمكن شراء الكتاب المسموع من خلال صفحة معيّنة على الإنترنت، أيّ من خارج التطبيق.

وتعتمد منصّات أخرى هذه التقنية، مثل الاشتراك في "نتفليكس"، تجنّباً لدفع عمولة لمشغّلي أنظمة الهواتف الذكية، أي "أبل" (آي أو إس) و"جوجل" (أندرويد).

وكانت "سبوتيفاي" أكّدت أن الكتب المسموعة تشكّل محوراً رئيساً من خطّتها التوسعية. وقد استحوذت المجموعة في العام الماضي على "فايندواي" المختصّة بالكتب المسموعة.