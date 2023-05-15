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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ومعهد إعداد القادة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وقع  الدكتور شريف  خاطر - رئيس جامعة رئيس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مشترك ، مع  الدكتور كريم همام - مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وذلك فى إطار تحقيق خطة الوزارة التي تستهدف بناء الشخصية المتكاملة والعصرية للطلاب، من خلال المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يجعل هؤلاء الطلاب قادرين على أداء رسالتهم نحو مجتمعهم بالشكل الأمثل، والمشاركة في مسيرته التنموية، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

ونص البروتوكول على تقديم برامج لتنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب فى اتجاهات متنوعة ومتجددة، وعقد ورش العمل حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مؤتمرات ذات الاتجاه القومي حول استثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد فى ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة قاعدة المشاركة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كافة الأنشطة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الجامعي في الجامعات المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة حققت التميز محليا ودوليا وتهدف فى خطتها الاستراتيجية إلى تنمية مهارات منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى والطلاب، كما تهدف الجامعة إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة بالتعاون مع معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالى من خلال تكثيف المشاركات بالبرامج التي يقدمها المعهد وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في ظل رؤية مصر 2030.

وأكد مدير المعهد، أن خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، بجانب إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال إكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الإستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية.

وأضاف أن هدف وزارة التعليم العالي  متمثلة فى معهد إعداد القادة تهدف من هذه الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، وضع خطة متكاملة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لإعداد قيادات شبابية تسهم فى بناء الوطن، بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة للفئات المستهدفة بالجامعات والمعاهد المصرية.

وشهد توقيع البروتوكول من جانب الجامعة د. محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  ومن جانب معهد إعداد القادة ، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد،  ومصطفى كامل أمين مساعد المعهد، واللواء بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطنى سابقا، الفنان القدير طارق دسوقى .

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البرامج والدورات التدريبية التعليم العالي والبحث العلمي الدورات التدريبية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي

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