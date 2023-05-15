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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تتقدم 54 مركزا عالميا في تصنيف CWUR لعام 2023

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة قفزة في تصنيف CWUR لعام 2023  حيث تقدمت هذا العام 54 مركزا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن جامعة طنطا جاءت في المركز 1328 عالميا من بين 2000 جامعة عالمية مشاركة كما تقدمت الجامعة للمركز الثامن محليا بدلا من المركز العاشر وذلك ضمن ٢٠ جامعة مصرية مشاركة في هذا التصنيف.

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وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة  تستهدف دائماً تعزيز مكانتها فى التصنيفات الدولية من خلال العديد من الاجراءات التى تتخذها، ويأتى على رأسها تطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة، وتشجيع النشر الدولي، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية الموجه لقطاعات التنمية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 م .

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من جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف CWUR يعتمد على أربع مؤشرات مُعايرة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية وهي : جودة التعليم بنسبة 25% ,توظيف الخريجين بنسبة 25%، تميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 10%، أداء البحث العلمي بنسبة 40%2030 م .

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كما أشارت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف بجامعة طنطا إلى أن الجامعة حققت المركز 1275 عالميا في أداء البحث العلمي بمعدل 68.7% مما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس وباحثيها.

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