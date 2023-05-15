توفير فرص عمل لعدد 45 سيدة بجنوب الاقصر

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة إسنا بجنوب الاقصر بقيادة الأمير عبدالغني، وإشراف ابراهيم محمود منسق الوحدة بمركز إسنا، في توفير فرص عمل لعدد ٤٥ سيدة للعمل بمحطة وادي النسيم للتعبئة وتصدير الخضر والفاكهة حيث يعملون حاليا بموسم تجفيف و تعبئة الطماطم



ومن جانبها، أوضحت نورا عثمان، أن التعاون مستمر طوال العام في خلق فرص عمل هناك حيث العمل المستمر بالعديد من أنواع الخضر والفاكهه المطلوبه بناءًا على تعاقدات مع المحطة نظرا لوجود منتج ممتاز للمحافظة.

ياتى ذلك في اطار توجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لوحدة تكافؤ الفرص برئاسة نورا أحمد عثمان للمشاركة في حل مشكلة البطالة، وتنفيذا لخطة الوحدة الخاصة بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.