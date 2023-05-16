عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولي جلسات محاكمة مسئولين بحي عابدين في قضية الرشوة.. اليوم

صدى البلد

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم اولى جلسات محاكمة 3 مسؤولين بارزين بحي عابدين، وذلك لاتهامهم بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مول تجاري بدلا منه.

المتهمون

 المتهمون هم سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين الأول والثاني تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين وسكرتير الحي، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.

وكان ذلك بأن طلبا وأخذا من رجل الأعمال بواسطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم "المباني الأثرية" لمضي أكثر من 100 عام على بناءه، حيث ينص القانون على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل "كأثر".

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة التوسط في طلب وأخذ رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن توسط في جريمة الرشوة .

وأكدت التحقيقات أن رجل الأعمال هو أحد ورثة المبنى، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة هدم له كونه سجل كمبنى أثري، فتم عرض وتقديم مبلغ الرشوة على مسؤولين الحي المتهمين، لكي يحصل على رخصة هدم به ثم بناء مول تجاري بدلا منه.

رشوة عابدين محكمة الجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق واشتري شبكتك بسرعة|زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

مشكلة كبيرة .. فاروق جعفر يفتح النار على أوسوريو بسبب شيكابالا

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

أخبار السيارات |أسعار جاك JS3 "الجديدة" أرخص سيارة كروس أوفر..أسعار جديدة لـ 5 سيارات "زيرو" في مصر تبدأ من 415 ألف جنيه

الاتحاد الأوروبي يوافق على استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار

عاجل | الأهلي يشكو مجلة الزمالك لهذا السبب

نشرة الرياضة| منتخب غينيا يرفض تأجيل مباراته مع مصر.. تفاصيل انتقال مرموش لـ«فرانكفورت»

تخشاه ناسا.. كويكب بحجم ساعة بيج بن وتمثال الحرية يقترب من الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ