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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل "مالك" بطل التايكوندو .. اليوم

صدى البلد

تبدأ  محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم  أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل مالك محمد سيد 10 أعوام، بطل التايكوندو، بطلقة خرطوش خلال حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة. 

كانت أجهزة الأمن بقسم شرطة أول شبرا الخيمة، تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة إثر إصابته بطلقة طائشة، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة الطفل مالك، 10 سنوات، بعد تلقيه طلقة في رأسه، أدت لإصابته بنزيف في المخ وجرى نقله للمستشفى وبعد مرور 67 يوما توفي، وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشبرا الخيمة.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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