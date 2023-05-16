نجم المباراة.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قاد محمد صلاح فريق ليفربول، للفوز على على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح كيرتس جونز التسجيل لـ ليفربول بهدف أول في الدقيقة 33، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها محمد صلاح من الجهة اليمنى.

صلاح عاد ليمرر الكرة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء لـ كيرنس جونز، ليطلق تسديدة قوية بدوره في الشباك، معلنًا عن ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، استطاع ترينت ألكسندر أرنولد، تسجيل الهدف الثالث لـ ليفربول، في الدقيقة 71، من ركلة حرة مباشرة هيأها له صلاح بكعب قدمه ببراعة، ليصنع للمرة الثالثة في المباراة، ويقود فريقه لانتصار عريض.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 65 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة، ليقترب من توديع المسابقة.

تشكيل ليفربول

وقاد محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، حيث جاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو