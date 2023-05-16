كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

وفاة طالبة المنيا تسيطر حالة من الحزن الشديد على أبناء محافظة المنيا وعلى رواد موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " وخاصة الطلاب حزنًا على وفاة الطالبة نسرين كريم .

نسرين طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة المنيا والتي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أداء الامتحان الشفهي بقسم الوثائق والمكتبات وسط ذهول الجميع لموتها المفاجئ.

وفاة والد نسرين كريم



وكتبت الطالبة نسرين كريم على صفحتها الشخصية بالفيس بوك خلال الثلاث ايام الماضيه عدة عبارات منها " مش معترضة على حكمك يا ربي.. بس أنا مازلت تايهة من بعد وفاة أبويا ".

كما كتبت نسرين " اقتنعت برحيلك.. ولكنني لا أعلم لماذا انتظرك حتى الان" في إشارة إلى والدها المتوفي

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