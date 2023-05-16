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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشيخ سلطان آل نهيان رئيسا والمصري هشام الجندي نائبا للرئيس

انطلاقة جديدة للاتحاد الأفروأسيوي للشطرنج من القاهرة

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفرو آسيوي للشطرنج، في بيان أصدره من القاهرة، عن إعادة تنشيط الاتحاد الذي يربط بين قارتي أسيا وأفريقيا وهما من أكثر القارات ديناميكية في العالم حيث تتصدر قارة أسيا مختلف قارات العالم وتحتكر صدارة البطولات العالمية للكبار والناشئين ومؤخرا فاز الصيني ليرن دينج ببطولة العالم للشطرنج .

 ومن المنتظر أن تستفيد قارة أفريقيا كثيرا من قارة أسيا في مختلف النواحي الفنية والإدارية بما يساهم في تطوير اللعبة في مختلف بلدان قارة أفريقيا.

ويتولى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط  آل نهيان من دولة الإمارات العربية المتحدة منصب الرئيس ، ويشغل حاليًا منصب رئيس القارة الآسيوية ويجلب الشيخ سلطان معه ثروة هائلة من الخبرة وشغفًا عميقًا بلعبة الشطرنج.


وقد رشح رئيس الأفروأسيوي للشطرنج ، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لمنصب الرئيس الفخري مؤكدا على شغف المستشار تركي برياضة الشطرنج والدعم الهائل الذي قدمه للعبة وحرصه على دعم اللعبة في قارتي أسيا وأفريقيا.

كما تم إنتخاب المصري الدكتور هشام الجندي نائبا لرئيس الاتحاد الأفروأسيوي عن قارة أفريقيا، ويشغل الدكتور الجندي كذلك منصب رئيس الاتحاد المصري ورئيس اتحاد البحر الأحمر ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط  وتم تكليفه مؤخرا بمسئولية تصحيح مسيرة الاتحاد العربي للشطرنج من خلال اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العربي بعد صدور قرار اتحاد الاتحادات الرياضية العربية بحل الاتحاد العربي بسبب مخالفاته للائحة الموحدة للاتحادات الرياضية العربية منذ عام 2018 حتى عام 2023  

كما قرر رئيس الأفروأسيوي تعيين الإماراتي هشام الطاهر أمينًا عامًا، وهو معروف ببراعته الإدارية وفهمه العميق لعالم الشطرنج ، وستكون مساهمة الطاهر أساسية في تنسيق أنشطة ومبادرات الاتحاد.

ورحب هشام الطاهر في تصريحاته بإعلان القاهرة الصادر في 15 مايو لفريق قيادة جديد ، مؤكدا أنه على ثقة من أن خبرتهم الجماعية وتفانيهم سوف يساهم في تعزيز نمو لعبة الشطرنج في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا ، وتعزيز اللعبة كأداة للتنمية الفكرية والتبادل الثقافي.

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