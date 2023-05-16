أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة ومعهد بحوث الإلكترونيات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد بحوث الإلكترونيات، قام بتوقيعه كل من لواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات.

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتورة منال جمال - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور محمد كردي - رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير للأداء الرياضي، مصطفي عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية، الدكتورة إيمان حشاد عضو وحدة السياسات وتطوير الأعمال، ومن جانب معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور محمود سالم المشرف على الشئون الفنية والإدارية بالمعهد، الدكتور محمود فخر المشرف على الأقسام العلمية والإدارة العامة للمعامل المركزية بالمعهد.

ويهدف برتوكول التعاون إلى تعزيز وتوسيع التعاون بين الوزارة والمعهد في مجالات التوعية والتدريب، ومنها: نشر ثقافة التوعية بالتنمية المستدامة وخاصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية على أوسع نطاق ممكن في المجتمع، بالإضافة إلى التعاون في إجراء مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة ذات إطار زمني ومنتج محدد، فضلًا عن استخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في تأهيل وتدريب لاعبى الألعاب الفردية، وإنارة الملاعب الرياضية باستخدام كشافات الليد توفيرًا الطاقة، هذا إلي جانب تنظيم مؤتمر تكنولوجيا التطبيقات الرياضية.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تعاونه المستمر والبناء خدمة لطلاب وشباب مصر، مشيدا ببنود التعاون بين الوزارة ومعهد بحوث الإلكترونيات، والتي ستسهم بشكل كبير في تنمية مجالي الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة تكثيف البرامج التي تستهدف تنمية الشباب عبر المنشآت الشبابية والرياضة وخاصة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، مبيناً ضرورة التخطيط لبرامج ابتكارية مع المعهد خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح الدكتور أشرف صبحي أن مجالات التعاون بين الوزارة والمعهد ستشمل تضمين أنشطة معهد بحوث الإلكترونيات بالمنصة الوطنية للشباب وتطبيق الهاتف المحمول "كياني"؛ لعرض خدمات وفعاليات المعهد، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تنمية المهارات الحياتية ومهارات سوق العمل من خلال برنامج (مشواري)، وكذا تنفيذ برنامج (طور وغير) للتدريبات التكنولوجية.

ومن جانبها ، صرحت د. شيرين عبدالقادر محرم أن بروتوكول التعاون سيشمل تحويل الدراجات العادية إلى دراجات ذكية، وتقديم الاستشارات في مجالات التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب التقني للشباب في مجال ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى تنظيم الندوات العلمية والتقنية وورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية المشتركة في المجالات المختلفة التي تهم الجانبين وخاصة في مجال تكنولوجيا التطبيقات الرياضية وتدوير المخلفات الإلكترونية، وكذا التدريب التحويلي للشباب بهدف خلق فرص عمل (مبادرة تكنو-أهلني)، وتبادل الخبرات البحثية والفنية والتقنية، وتنفيذ المزيد من المبادرات الشبابية، فضلًا عن المشاركة في عدد من المبادرات ومنها علي سبيل المثال مبادرة "الدرجات الكهربائية" ومبادرة "رقمني".