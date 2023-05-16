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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالسعودية

صدى البلد

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى جدة مساء اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة ١٩ الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك، غدًا الأربعاء، في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة، فضلاً عن مشاركة الوزير سامح شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن القمة العربية المقبلة تنعقد في ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، والتي فاقم منها الوضع الدولي المتأزم الراهن، وهو ما يستدعي استمرار الدول العربية في الاضطلاع بدورها القيادي في التعامل مع أزمات المنطقة أملاً في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية.

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