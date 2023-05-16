قال عضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، سيرجي تسيكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي كذب على الدول الغربية بشأن الوضع في شبه جزيرة القرم.

وأوضح تسيكوف: “من أجل الكذب بلا خجل، كما كذب زيلينسكي على الجمهور الغربي، يجب أن يكون المرء إما أحمق مطلقًا لا يعرف الموقف بشأن ما يحدث في شبه جزيرة القرم، أو كاذب ووقح. وفي جميع النواحي، فإن تصريحه هو كذبة شنيعة ".

وأضاف: “يمكن للصحفيين الغربيين أن يتحققوا شخصيًا من أكاذيب زيلينسكي إذا قاموا بزيارة شبه جزيرة القرم في زيارة دراسية”.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيطالية ، إنه من المفترض أنه لا يوجد شيء في شبه جزيرة القرم: لا سياحة ولا اقتصاد ولا تنمية.

ووفقا له، فإن استعادة شبه الجزيرة ستستغرق وقتا طويلا، وهذا مستحيل بدون أوكرانيا.