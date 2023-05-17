تعيين أحمد حامد مدربا لفريق كيما أسوان بالمظاليم

قرر مجلس إدارة نادي كيما أسوان برئاسة المهندس كمال ذوالفقار تعين احمد حامد لاعب الفريق مدربا للفريق الأول بالنادي تحت القيادة الفنية للكابتن عيد مرازيق ،بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وجاء هذا القرار بتعيين احمد حامد نجم كيما اسوان ونادي اسوان السابق بالانضمام للجهاز الفني للفريق الأول بنادي كيما اسوان بناء علي رغبه المدير الفني الكابتن عيد مرازيق ومجلس الإداره برئاسة المهندس كمال ذو الفقار.
والجدير بالذكر أن احمد حامد لعب لصفوف كيما وأسوان ومصر للمقاصة والترسانة والقناة ونادي مصر (زد حاليا) والبنك الأهلي وسوهاج والأقصر.
وينافس نادي كيما في القسم الثاني لحساب المجموعة الأولى ومحتل المركز السادس برصيد 38.