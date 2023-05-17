مقاطع فيديو خاصة على فيس بوك.. القبض على شاب ابتز خطيبته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها) بقيام خطيبها السابق (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط) بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مكان المشكو فى حقه بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.