تراجع الجنيه الإسترليني.. بريطانيا تغرد بعيدا عن الدول الكبرى

تسبب الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة ، وفرض ضغوطًا شديدة على ميزانيات الأسر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية في تقرير لها.

كما تسبب الخبز والحبوب والشوكولاتة الأكثر تكلفة في زيادة متوسط سعر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19.2 ٪ في العام حتى مارس، حيث تعد هذه هي أكبر زيادة خلال 12 شهرًا منذ أغسطس 1977 ، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية ، وخاصة الفواكه والخضروات والسكر ، بعد أن أدى ضعف المحاصيل في أوروبا وشمال إفريقيا إلى انخفاض توافرها في وقت سابق من هذا العام.

واضطر تجار التجزئة وتجار الجملة إلى دفع المزيد مقابل سلع مثل الطماطم والفلفل والسلطة ، والتي كانت تعاني من نقص في المعروض.

الجنيه الضعيف

كما أصبحت السلع التي لا تستطيع المملكة المتحدة إنتاجها محليًا أكثر تكلفة لاستيرادها بسبب الأداء الضعيف للجنيه الإسترليني في الأشهر الأخيرة.

وتحاول محلات السوبر ماركت دائمًا عدم تمرير كل هذه التكلفة إلى العملاء من أجل استمرار الماس في الشراء.

ولكن مع هوامش الربح الصغيرة ، فإن الوضع السيئ للجنيه الإسترليني قد ترك تجار التجزئة غير قادرين على وقف ارتفاع الأسعار.

ويقول الدكتور بيتر ألكسندر ، كبير المحاضرين في الأمن الغذائي العالمي بجامعة إدنبرة ، إن تغير المناخ يؤثر على إنتاج الغذاء من خلال الأحداث المناخية الشديدة التي تصبح "أكثر تواترًا وتطرفًا"

ويضيف: "بشكل عام ، أدى هذا إلى الحد من معدل الزيادات في الإنتاجية الزراعية ، ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة تقلب أسعار السوق ، فضلاً عن ارتفاع الأسعار".

كما أدى تفشي إنفلونزا الطيور في أواخر العام الماضي إلى حبس الدواجن في الداخل من نوفمبر إلى أبريل - مما أدى إلى إنتاج مليار بيضة أقل مما تم إنتاجه في عام 2019. وقد رفعت الحكومة الآن القيود ولكن الآثار غير المباشرة لا تزال محسوسة.

حرب أوكرانيا

ويصف رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين (NFU) مينيت باترز، بأن الحرب في أوكرانيا عملت على "تغير قواعد اللعبة" بالنسبة لسلاسل الإمدادات الغذائية.

ومنذ التدخل الروسي في فبراير من العام الماضي ، اضطرت أوروبا إلى الابتعاد عن الغاز الروسي ، مما زاد من تكلفة الكميات الهائلة من الطاقة اللازمة لإنتاج ونقل الغذاء. ثم يتم تمرير هذا إلى المستهلكين بأسعار أعلى.

ووفقًا لـ NFU ، يعاني المنتجون من تضخم بنسبة 50 ٪ في تكاليفهم.

وفي المتوسط ، أبلغ 34.3٪ من مصنعي الأغذية والمشروبات عن حدوث خلل في سلسلة التوريد العالمية بين مارس 2022 ويناير 2023.

وباعتبارها "سلة خبز أوروبا" ، أدت عدم قدرة أوكرانيا على إنتاج وشحن الحبوب أيضًا إلى خفض المعروض الأوروبي وارتفاع الأسعار.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ووفقًا لاتحاد الأطعمة والمشروبات ، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "جعل الوضع أسوأ بالنسبة للشركات المصنعة في المملكة المتحدة" ، وتم إلقاء اللوم عليها لإضافة مئات الجنيهات إلى متوسط فاتورة التسوق المنزلية في المملكة المتحدة.

أسعار المواد الغذائية منخفضة تاريخيا

كما هو الحال مع التضخم ومعدلات الفائدة الأوسع نطاقاً ، تمتعت المملكة المتحدة بأسعار منخفضة للمواد الغذائية لفترة طويلة ، حيث احتلت الأسعار المرتبة الثالثة في العالم من حيث الأسعار المعقولة.

وللحفاظ على الأسعار منخفضة ، كان هذا يعني أن المنتجين والمتاجر الكبرى لديهم هوامش ربح صغيرة جدًا.

لذا فإن ضغط سلسلة التوريد من أشياء مثل أوكرانيا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنه لا يوجد الكثير مما يمكن فعله لوقف الزيادات التي تترجم إلى ارتفاع الأسعار على أرفف السوبر ماركت.