أبطال أوروبا.. موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، عندما يحل عليه ضيفا اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بالتعادل 1-1.

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقناة الناقلة والمعلق

وتقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، الساعة العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد، معقل السيتي، وتنقل المباراة عبر قناة، beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، وأكانجي.

خط الوسط: رودري، ستونز، جوندوجان، برناردو سيلفا، دي بروين، وجيريليش.

خط الهجوم: هالاند.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، وكامافينجا.

خط الوسط: كروس، مودريتش، وفالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، وبنزيما.

وتعد حظوظ السيتي أقوى في التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، كون مباراة الإياب ستقام على ملعبه الاتحاد يوم الأربعاء المقبل.